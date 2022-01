Qui est Joachim Van Damme, la nouvelle recrue du Standard? «Une nuit d’errance a failli lui faire tout perdre»

Le coach des Liégois Luka Elsner attendait depuis vendredi des nouvelles arrivées et c’est Joachim Van Damme qui devient la deuxième recrue officielle liégoise. Il correspond au profil d’un médian grand, robuste et athlétique qu’Elsner désirait dans ses rangs. Le natif de Beveren est connu pour son franc parlé et son caractère devrait bien correspondre avec l’ADN Rouche.

Ses premières années à Waasland-Beveren sont bonnes, il rejoint donc par la suite le Kv Malines en 2012. Il manque néanmoins de régularité chez les Malinois où il se met trop de pression avant les matchs. Son comportement trop nerveux en dehors des terrains lui joue des tours et empiète sur ses performances sportives.

« Une nuit d’errance a failli lui faire tout perdre »

Le 16 janvier 2016 marque un tournant dans sa carrière. Après la rencontre disputée face à Westerlo des traces de cocaïne sont détectées dans son urine.

Il sera sanctionné deux ans par le Tribunal flamand contre le dopage avec une interdiction totale de s’affilier à un club de l’Union belge.

Il déclarera par la suite : « J’avoue, j’ai sniffé, et ce n’était pas la première fois. Cela s’est passé durant une sortie en soirée avec mes amis. Nous étions avec des amis au Roxy, une discothèque anversoise. J’avais trop bu, j’ai pris le produit qu’on me tendait. Je me suis laissé influencer. »

L’homme a donc assumé directement mais sa famille a eu beaucoup de mal à encaisser cet événement. Réputé pour être une brute sur le terrain (il n’a pourtant écopé que de deux cartons rouge dans sa carrière) il décide de profiter du futsal amateur avec ses amis pour garder le rythme. Aussi étonnant que cela puisse paraître il « apprend » à jouer sans contact et cela se remarque dans son jeu. Il est contrôlé et sa première touche de balle devient de plus en plus pure ce qui lui permet de moins commettre de lourdes fautes dans les duels pour récupérer la balle.

Ces deux années ont permis au joueur de se recentrer sur le football et de mieux gérer sa vie privée. Il déclarait dans Sport Foot Magazine en 2019 : « Je me bats moins contre moi-même, avant quand des amis se donnaient rendez-vous dans un café, je ne tenais pas en place. Maintenant, la vie familiale comble les vides que je ressentais. »

Après sa suspension de deux ans, il se relance dans le club de ses débuts Waasland-Beveren en 2017-2018. À peine un an plus tard, c’est l’ironie du sort : le Kv Malines, club dans lequel il évoluait au moment de sa suspension revient le chercher.

Il va réaliser une superbe saison en 2018-2019 en devenant champion avec Malines en D1B et en gagnant la Coupe de Belgique.