Odezenne: un peu plus près du soleil

Jacques Cormary, Mattia Lucchini et Alix Caillet… On peut compter sur les trois Bordelais pour nous mettre du baume au cœur et quelque peu faire oublier tous ces derniers mois bien pénibles. Qu’on a aussi vécus, chez Odezenne, Alix devant notamment faire face au décès de sa sœur et de son père. C’est pourtant avec un disque traversé de lumière que le groupe entame 2022.

Alix, comment aborde-t-on un cinquième album ?