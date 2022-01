Irrésistible Iliona

Iliona est jeune. Elle a 21 ans et est du genre à tout faire dans sa chambre avec son piano et son ordi. À l’école Decroly dont l’enseignement met en valeur les envies de chacun, on lui a appris que tout était possible. À 8 ans, elle se met au piano mais préfère inventer ses propres mélodies et vite abandonner le solfège. Elle joue de tout à l’oreille et son modèle, ado, est Alicia Keys. Elle a pris l’habitude depuis toujours de jeter ses sentiments et d’écrire des histoires dans ses carnets. À 16 ans, elle mêle ses deux passions pour écrire ses premières chansons.