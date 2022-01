Franky Van der Elst: «Le Soulier d’Or le plus indécis depuis des années»

Qui de mieux placé, finalement, que Franky Van der Elst pour évoquer les prétendants au 68e Soulier d’or, décerné ce mercredi à Anvers dans une salle garnie de 200 personnes ? L’ancien joueur de Bruges, sacré à deux reprises durant sa carrière (1990 et 1996), n’a toutefois pas voulu se plier au difficile jeu des pronostics. Pourquoi ? « Car c’est le Soulier d’or le plus indécis de ces dernières années ! ». La présence de trois Blauw en Zwart parmi les noms les plus cités n’a pas non plus altéré son jugement, lui qui espère que chacun a voté de manière objective. « Si c’est le cas, il ne faut pas oublier les joueurs de Genk qui ont été très performants en fin de saison dernière », aime-t-il nous répéter.