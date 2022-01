Royaume-Uni: l’acharnement contre Boris Johnson se poursuit

Nouvelles révélations de fêtes au sein du 10 Downing Street. Depuis fin novembre, les fuites n’en finissent plus à l’encontre du gouvernement et les résultats commencent à se faire sentir dans les sondages.

Si Boris Johnson voulait commencer l’année loin des affaires de fêtes illégales révélées en décembre dernier, c’est raté. Vendredi, Dominic Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre et désormais son pire ennemi, a rajouté une page au « partygate » en pointant le curseur vers une fête organisée le 20 mai 2020. A l’époque, il n’était pas possible de se rassembler avec plus d’une personne en dehors de son foyer.

Dominic Cummings, qui cherche aussi à défendre son rôle de conseiller à l’époque, a expliqué avoir souligné l’illégalité de cet événement en vertu des restrictions en cours mais il a indiqué ne pas avoir été écouté. Selon la chaîne ITV, qui a publié l’e-mail d’invitation à cette fête envoyé par Martin Reynolds, le principal secrétaire privé de Boris Johnson, une centaine de personnes auraient été conviées. D’après les sources du média, une quarantaine d’invités se seraient rassemblés en compagnie du Premier ministre et de sa femme.