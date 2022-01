«L’enfer d’une nuit» en Guadeloupe a brisé la vie d’une Française en 2019

En 1994, Hélène et David se rencontrent et tombent amoureux en Guadeloupe. Ils mènent une vie heureuse jusqu’en 2019 où tout bascule, raconte La Voix du Nord.

Dans la soirée du mercredi 16janvier 2019, tandis que, depuis plus de vingt ans, « l’amour flotte dans la vie de la famille », pour reprendre les termes d’Hélène, un drame se noue dans la maison de Baie-Mahault, à côté de Pointe-à-Pitre. David vient de rentrer du travail (il a monté une affaire de location de voitures dont l’activité est très liée aux heures d’arrivée et de départ des avions). Les enfants sont couchés. Hélène aussi. Elle vient de s’assoupir quand elle entend des bruits. Des cris puis un coup de feu qui, elle le comprend, atteint David.

Le destin d’Hélène Boidin et de son mari David Vincent aurait pu être le support d’un roman d’amour et d’une belle saga familiale, rapporte La Voix du Nord . « L’idée de raconter notre parcours m’était d’ailleurs venue à l’esprit, il y a une dizaine d’années, et j’en avais parlé à David », se souvient Hélène. Mais le sort, brutal, en a décidé autrement. Le livre qu’Hélène vient de publier n’est pas une romance. Le titre de l’ouvrage, L’enfer d’une nuit, résume combien la vie de rêve qui était celle d’Hélène, de David et de leurs cinq enfants a tourné au cauchemar…

En état de sidération, elle se réfugie dans sa salle de bains. Les psychiatres expliqueront plus tard qu’il s’agit du syndrome de l’opossum qui a atteint aussi, par exemple, des victimes des attentats de Paris en 2015. Quand le calme lui semble revenu, elle se rend dans le salon. Elle trouve son mari ensanglanté ; son fils Rémi de 16ans et sa fille Julie de 12ans sont également dans la pièce ; ils ont assisté à la scène et ont été, eux aussi, malmenés. Les deux hommes se sont enfuis. Les gendarmes arriveront quelques instants plus tard puis les équipes de secours. Hélas, après une demi-heure, David meurt sur place.

Des peines de 10 à 25 ans de détention

Ce drame et ses suites judiciaires constituent la deuxième partie du livre. Hélène Vincent y relate le procès qui s’est tenu à la cour d’assises de Basse-Terre du 5 au 9 juin 2021. Il s’est soldé par la condamnation des deux auteurs du cambriolage, âgés alors de 18ans, à 22ans de réclusion criminelle, du commanditaire du cambriolage à 25ans de réclusion criminelle et de l’ami de ce dernier qui était chauffeur, à 10ans de prison (les deux derniers cités ont fait appel et un autre procès se tiendra du 25 au 29avril 2022).

Un drame épouvantable qui se mesure aussi à l’aune du bonheur qui précédait. Car depuis son installation en Guadeloupe, une île dont elle était tombée amoureuse en 1991, la jeune Haubourdinoise vivait un amour fusionnel avec David, rencontré en 1994.