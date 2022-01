Le mercato: «Pour Shamar et le club, c’était le bon moment»

Alors qu’il y avait des absents pour cause de Covid-19 et quatre joueurs partis ou sur le départ (Nicholson, Gillet, Fall et Bedia), les premiers renforts hivernaux étaient plus qu’appréciés pour le staff. « Le mercato aide parce qu’il était super important. Et le plus important, ce sont presque finalement les joueurs qui s’en vont plutôt que ceux qui arrivent. Parmi ceux qui s’en vont, il y avait des gars qui avaient besoin de changer d’air, autant pour eux que pour le vestiaire. Le départ de Shamar (Nicholson), même s’il laisse un vide, c’était le bon moment pour lui et pour le club. Ça crée des opportunités et puis on a super bien remplacé les joueurs partis et on va encore bien se renforcer. C’était super important que des gars comme Kamara et Bayo aient signé avant le 1er janvier. La saison se joue maintenant, d’où l’importance d’avoir déjà trois transferts entrants. Les matches d’Anvers et de Gand sont super importants. »