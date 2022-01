Etats-Unis: le nombre de décès dans les villes touchées tôt par omicron en forte hausse

Comme en Europe, le variant omicron se propage à une vitesse étonnante de l’autre côté de l’Atlantique. Les données de certaines grandes villes américaines indiquent ce que pourrait être l’impact du variant omicron sur les décès et les contaminations.

Le variant omicron est devenu dominant aux Etats-Unis peu avant la semaine de Noël. Les graphiques publiés pas le New York Times ce week-end montrent une forte augmentation des décès dans les villes touchées tôt par le nouveau variant telles que New York, Boston et Chicago.