«J’ai eu l’idée du cadre d’art numérique devant Harry Potter et la Coupe de feu»

Basée à La Hulpe, la société Ionnyk a été fondée par Mathieu Demeuse et Antoine Baudoux. Ensemble, ils ont commercialisé le premier cadre d’art numérique « e-paper » au monde. Au premier regard, cet objet de haute technologie, ressemble trait pour trait à un cadre classique. En réalité, son papier électronique cache des millions de capsules d’encre invisibles, qui permettent de reproduire à la perfection n’importe quelle œuvre en noir et blanc. L’acheteur du cadre peut y stocker des créations digitales et, s’il le désire, s’abonner à la plate-forme d’Ionnyk pour accéder à un catalogue de plus de mille œuvres. Un dépôt de brevet est en cours sur le procédé de traitement de l’image. Ionnyk fonctionne avec une équipe multidisciplinaire comportant d’une part un comité artistique, et de l’autre des ingénieurs, des développeurs de software.