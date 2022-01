Taylor Harwood-Bellis quitte le Sporting d’Anderlecht et rejoint Stoke City en D2 anglaise

Taylor Harwood-Bellis n’est (déjà) plus un joueur du Sporting d’Anderlecht. Six mois après son arrivée en Belgique sous la forme d’un prêt en provenance de Manchester City, le jeune défenseur anglais ne finira pas la saison chez les Mauves.

Ces derniers souhaitaient s’en séparer, et c’est donc loin de Neerpede et du Lotto Park qu’il poursuivra sa carrière. À Stoke City (D2 anglaise), plus précisément, où il est prêté par le club mancunien jusqu’à la fin de la saison. « Taylor a un grand potentiel et il s’en est bien sorti avec nous, mais en le laissant partir, nous offrons plus d’espace à nos propres joueurs formés au club, comme Delcroix, Kana et Debast », a expliqué le directeur général d’Anderlecht Peter Verbeke.