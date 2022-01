Pas de Strade Bianche pour Wout van Aert, qui opte pour Paris-Nice: «La meilleure façon de nous préparer pour les classiques»

Wout van Aert ne disputera pas la Strade Bianche, épreuve qu’il avait remportée en 2020 et où il avait terminé sur le podium en 2018 et 2019.

« Je veux remporter un monument (une des cinq grandes classiques, NDLR). C’est mon grand objectif. J’ai glané de belles victoires la saison passée, mais je suis à chaque fois passé tout près de la victoire dans les monuments. Je veux du changement à cet égard et j’adapte donc mon programme. Je démarrerai au Circuit Het Nieuwsblad (26 février), avant d’enchaîner avec Paris-Nice et puis les classiques : Tour des Flandres, Amstel Gold Race et Paris-Roubaix. Il n’était pas question de sauter l’Amstel qui tombe entre le ’Ronde’ et Roubaix. Cela aurait été bizarre de ne pas s’aligner sur cette course. Ce sera un long moment au top entre Sanremo et Roubaix. »