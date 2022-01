L’Agence européenne des médicaments: «La propagation rapide du variant omicron pourrait conduire à la fin de la pandémie»

Avec la montée en puissance du variant omicron, le débat sur une dose « booster » prend de plus en plus d’ampleur. L’EMA s’abstient pour l’instant d’en recommander une.

Alors que la première campagne de rappel est en cours de déploiement en Europe, les personnes âgées de pays tels qu’Israël et le Chili reçoivent entre-temps une quatrième dose de vaccin contre le covid-19. Avec la montée en puissance du variant omicron, le débat sur une dose « booster » prend de plus en plus d’ampleur. L’EMA s’abstient pour l’instant d’en recommander une.

« Nous n’avons pas vu de données pour soutenir cette approche. Bien qu’un rappel supplémentaire puisse être envisagé dans le cadre d’un plan d’urgence, une vaccination répétée à intervalles rapprochée ne serait pas une stratégie durable à long terme », a répondu M. Cavaleri. Pour les personnes les plus vulnérables, en particulier celles dont l’immunité est réduite, la situation peut être différente, a-t-il ajouté.

L’EMA craint non seulement que des rappels répétés puissent « surcharger » le système immunitaire, mais aussi que la population se lasse de la vaccination. Une stratégie à plus long terme doit donc être envisagée. Dans un scénario où la pandémie se transforme en endémie, par exemple, on pourrait envisager une injection au début de la saison d’hiver, a déclaré le responsable de la stratégie de vaccination au niveau européen.

Cavaleri estime qu’il est possible que la propagation rapide du variant omicron puisse conduire à une situation endémique. Le variant hautement contagieux pourrait agir comme « un stimulant naturel », a-t-il fait valoir.

Entre-temps, cependant, le monde est toujours en situation de pandémie et les dernières données suggèrent, selon l’EMA, que les personnes vaccinées sont mieux protégées contre les formes graves que celles qui n’ont reçu que la vaccination de base. Par exemple, les données britanniques montreraient que la protection contre les hospitalisations augmente à 90 % après la troisième dose.