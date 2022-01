Etex reprend le producteur d'isolant URSA

Cette reprise cadre, selon Etex, dans sa stratégie pour devenir un "acteur mondial dans les systèmes de construction légers et durables". Ces dernières années, Etex a vendu ses activités de céramiques et de tuiles, entre autres, parce qu'elles ne correspondaient pas à cette image, et s'est concentrée sur les plaques de plâtre, le fibrociment, la protection passive contre l'incendie et les systèmes de construction modulaire.

URSA dont le siège se trouve en Espagne est selon Etex un leader européen dans l'isolation de laine de verre et XPS (polystirène extrudé). L'entreprise est présente dans plus de 20 pays européens et emploie plus de 1.700 personnes. URSA a été fondée en 1949 et appartenait depuis 2017 au groupe allemand Xella.