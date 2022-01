Shinji Kagawa, ancien de Manchester United, révèle pourquoi il a choisi de rejoindre Saint-Trond

Le Japonais Shinji Kagawa va poursuivre sa carrière à Saint-Trond. Le club limbourgeois a annoncé ce lundi la signature du milieu de terrain de 32 ans, passé notamment par Dortmund et Manchester United. « J’ai pris la décision de venir à Saint-Trond avec beaucoup de détermination », a déclaré Kagawa dans un communiqué du STVV. « Je veux contribuer avec mon football et mon expérience et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. J’ai hâte de jouer devant les fans et les supporters. »