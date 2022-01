Justice: nouveau brainstorming pour tenter d’attirer des magistrats

En juin dernier, le ministre Van Quickenborne (Open Vld) annonçait débloquer 46 millions d’euros pour recruter 116 magistrats et du personnel d’appui auprès de l’ordre judiciaire. Si l’intention est donc bien là, les recrutements sont difficiles : les candidats manquent alors que les places à pourvoir sont nombreuses, et les examens pour accéder à la fonction présentent un taux d’échec important. En 2020-2021, sur 242 participants au concours d’admission au stage judiciaire, seuls 66 ont réussi. À l’examen d’aptitude professionnelle (pour les juristes plus chevronnés), il y a eu 54 lauréats pour 252 candidats, et seuls trois candidats sur 22 n’ont pas échoué à l’examen oral destiné aux juristes disposant d’au moins 20 ans d’expérience.