Libye: des centaines de migrants arrêtés et battus devant les locaux d’une agence de l’ONU

Une agression par arme blanche ; un blessé (aux deux jambes) ; deux potentielles fractures ; deux bandages ; un mineur non accompagné blessé (un soldat l’a poussé et lui a fait mal au visage avec le pied) » Médecins sans frontières a dressé un bilan sinistre après la visite du camp de détention Ain Zara, à Tripoli, où les 600 migrants – y compris des femmes et des enfants – qui protestaient devant les locaux du Haut-Commissariat aux réfugiés ont été envoyés après des arrestations dénoncées comme violentes. La Croix-Rouge qui est intervenue sur place lors de l’intervention des forces de l’ordre au petit matin, lundi, rapporte avoir traité un patient pour une blessure par balle.