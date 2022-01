Entreprises: une flexibilité spéciale omicron? Les patrons en veulent, les syndicats s’apprêtent à négocier

La contagion omicron à grande échelle fait craindre une multiplication des quarantaines et une augmentation de l’absentéisme, ce qui mettrait en difficulté une série d’entreprises. Que faire ? Sous l’oeil du gouvernement, patrons et syndicats devraient entamer une négociation-express (pour aboutir en quelques jours) sur d’éventuelles mesures de flexibilité temporaires.

On s’interroge sur la dangerosité du variant omicron, et l’impact de la contagion à grande échelle. En attendant, les patrons d’entreprises s’inquiètent de la vague de quarantaines, de l’absentéisme plus généralement, actuellement ou dans un futur proche, cela alors que l’épidémie met l’économie sous pression depuis deux ans.