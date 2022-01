Près de 50.000 Belges portent un double nom de famille (infographies)

Avec moins de 6 % de petits Belges nés depuis 2015, le nombre de personnes affublées des noms associés de leur père et de leur mère reste bas. Même si la tendance s’est ancrée et que les parents qui font ce choix y tiennent fort, pour promouvoir une certaine idée d’égalité femmes-hommes.

Au palmarès des noms de famille les plus répandus chez nous, les chiffres sont clairs : Peeters, Janssens et Maes trustent le podium. Mais pour plus de 30.000 Peeters, combien de Peeters-Janssens ? L’attribution du double nom de famille à son enfant, possible depuis 2014, peine à convaincre une majorité de parents.

La loi du 8 mai 2014 modifie le Code civil et introduit l’égalité entre l’homme et la femme dans le transfert des noms à l’enfant et à l’adopté. Depuis juin 2014, les parents peuvent choisir d’attribuer à leurs enfants un de leurs noms, ou leurs deux noms, dans l’ordre qu’ils souhaitent. Cette démarche s’effectue le plus souvent à la naissance, en déclarant le nom à la commune.