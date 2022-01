Un célèbre journaliste français allume Novak Djokovic: «C’est un menteur, un falsificateur, il faut le bannir à vie»

Ce mardi, Novak Djokovic s’est entraîné sur le site de l’Open d’Australie, au lendemain de sa victoire judiciaire contre le gouvernement australien et de sa libération, mais sa participation est toujours en suspens, son visa pouvant encore une fois être annulé.

Un nouvel élément pourrait fragiliser la position du N.1 mondial : contrairement à ce qu’il a déclaré dans un document de voyage, il a voyagé entre la Serbie et l’Espagne fin décembre, comme le montrent différentes publications dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux.

Pour le célèbre journaliste français Daniel Riolo, le joueur serbe doit tout simplement être « banni à vie » du circuit professionnel. « Il faut que le monde du tennis se réveille, c’est un scandale international ce qui est train de se passer autour de Djoko », a-t-il confié sur les ondes de RMC Sport, faisant référence à un prétendu faux test Covid qui aurait permis au Serbe d’obtenir une exemption médicale de la part de la Fédération australienne de tennis. « Il ne s’agit plus d’un visa… Le numéro 1 mondial est un menteur, un falsificateur. (…) Tout est un mensonge, tout est une falsification. le monde du tennis est un monde qui dort, qui ne se plie qu’aux forces de l’argent et aux forces de ses champions. Il faudrait que le monde du tennis s’intéresse de près à ce qui est en train de se passer. Il faut bannir Djokovic, il ne doit plus exister dans l’ATP Tour. Ce qu’il a fait, aucun autre sportif ne pourrait se permettre de le faire. C’est gravissime ! »