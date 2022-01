Supercoupe d’Espagne: quatre retours pour le Barça contre le Real, première en vue pour Torres

Deux ans après Jeddah, la Supercoupe d’Espagne revient en Arabie Saoudite : l’occasion de viser un premier trophée pour les entraîneurs Carlo Ancelotti et Xavi, opposés ce mercredi en demi-finale à Riyad dans un alléchant clasico Real Madrid-FC Barcelone.

En pleine reconstruction cette saison, le FC Barcelone vit un début d’exercice compliqué. Seulement sixième au classement en championnat, le club catalan pointe déjà à 17 unités de son meilleur ennemi madrilène. Une situation qui se traduit également sur le sol européen, puisque l’ancienne formation de Lionel Messi s’est faite sortir des poules de la Ligue des Champions (troisième du groupe E derrière le Bayern et Benfica) pour la première fois depuis 20 ans. «Maigre consolation": ils ont été reversés en Europa League contre Naples et Dries Mertens.

Opposé au Real Madrid mercredi à Riyad, en Arabie saoudite, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone enregistre le retour de plusieurs joueurs. Ansu Fati, Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont de retour de blessure, alors que Pedri et Ferran Torres en ont terminé avec leur quarantaine. Ce dernier, enfin enregistré officiellement, pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot blaugrana.

Ce mercredi, l’équipe désormais entraînée par Xavi, aura la lourde tâche de croiser le fer avec Thibaut Courtois et ses compagnons pour tenter de rallier la finale de la Supercoupe d’Espagne et de remporter un trophée cette saison. «Tout d’abord, ce match vous conduit vers la finale, ensuite, la confiance que cela donne à notre projet est énorme. En deux matchs, vous pouvez remporter un titre», a déclaré Xavi.

Un nouveau Classico que les Barcelonais n’ont plus remporté depuis une victoire 1-0 en mars 2019 à Santiago Bernabeu. En championnat cette saison, les Blaugrana, alors sous la tutelle de Ronald Koeman, s’étaient inclinés 1-2 à domicile. L’occasion est donc belle pour eux de battre à nouveau le rival et de se donner la chance de glaner un titre pour adoucir une saison jusqu’ici bien morose. «C’est une bonne opportunité de voir où en est l’équipe. C’est un test très important pour nous. Il pourrait s’agir d’un tournant cette saison», a rajouté le coach catalan.

Pour cela, Xavi pourra compter sur plusieurs retours de blessures ou de quarantaines. Ansu Fati, Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont à nouveau opérationnels après leurs pépins physiques, alors que Pedri et Ferran Torres sont sortis de leur quarantaine. Une aubaine pour le récent transfuge de Manchester City qui pourrait disputer sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. La baisse de salaire de Samuel Umtiti lors de sa récente prolongation de contrat a permis d’enfin inscrire officiellement l’ailier de 21 ans dans l’effectif. «Demain ils seront importants et le seront dans le futur. Je suis content de les voir revenir», a commenté le T1 barcelonais.