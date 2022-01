Après la crise, les fusions-acquisitions font toujours recette

En 2021, les "fusacqs" (M&A en anglais), ont atteint 5.800 milliards de dollars (environ 5.100 milliards d'euros), un record, détaille mercredi dans son rapport annuel le cabinet d'avocats Allen & Overy, s'appuyant sur les données du spécialiste des données financières Refinitiv.

C'est, de loin, le montant le plus important depuis la première édition du rapport, en 2012 et représente une hausse de 64% par rapport à 2020. Le nombre d'accords a, lui, augmenté de 24% sur un an.