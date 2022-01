En Géorgie, Joe Biden met les élus récalcitrants au pied du mur

Il reste cinq jours à Joe Biden. Cinq jours pour accomplir l’impossible : faire adopter par le Sénat deux projets de loi sur la réforme du système électoral américain. Lesdites lois, le « John Lewis Voting Rights Advancement Act » et le « Freedom to vote Act », si elles étaient adoptées, permettraient de faire pièce aux lois électorales restrictives par 19 Etats fédérés aux mains des conservateurs locaux (Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, Arizona, Kansas, Oklahoma, Texas, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Arkansas, Alabama, Georgie, Floride, New York, New Hampshire) et jugées discriminatoires à l’endroit des minorités.