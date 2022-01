Patrice Evra, victime d’agression sexuelle à 13 ans, publie un livre pour aider d’autres victimes (vidéo)

L’ancien capitaine des Bleus, victime d’abus sexuels dans son adolescence, aborde ce passage sombre de sa vie dans son autobiographie « I Love This Game »

Lors de son passage sur la radio France Inter, à l’occasion de la promotion de son bouquin, l’arrière gauche emblématique des Bleus dévoile les raisons qui l’ont poussé à écrire sur ce sombre passage de sa vie. « Je ne le fais pas pour moi, mais pour aider d’autres enfants. Ma mère était effondrée, elle ne l’a appris que lorsque j’ai eu 40 ans alors que ça s’est passé lorsque j’en avais 13. Elle m’a déconseillé d’en parler d’en le livre mais je me devais de le faire », déclare le défenseur aux 81 sélections en équipe de France.

L’ancien international français, qui a raccroché les crampons depuis quelques saisons, a rédigé son autobiographie « I Love This Game » qui sortira le 13 janvier. Dans ce livre, l’ex joueur de Manchester United retrace sa carrière footballistique mais se livre aussi à certaines confidences. Il aborde d’ailleurs une période compliquée de sa vie durant laquelle il a été victime d’agressions sexuelles alors qu’il avait tout juste 13 ans.

Il explique également que selon lui, c’était le moment d’en parler et qu’il se sentait prêt à parler de cet événement traumatisant de son adolescence qui l’a longtemps bloqué dans ses relations. « Ma femme a réussi à enlever toute cette masculinité toxique qu’on a. Moi j’ai tout bloqué. À cause de ça, je n’ai plus fait confiance à personne dans ma vie. »