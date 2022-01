Une étude tente d’expliquer pourquoi certains ne contractent pas le coronavirus

L’étude a suivi un certain nombre de familles à Londres dans lesquelles une personne avait été testée positive par le covid-19, avec un test PCR. « Nous avons ensuite observé les autres membres de la famille, et s’ils étaient infectés ou non », a expliqué l’infectiologue Ajit Lalvani de l’Imperial College de Londres à la chaîne d’information Sky News. Les sujets qui ne sont pas tombés malades comportaient déjà un nombre élevé de cellules immunitaires, probablement parce qu’ils avaient été infectés par un autre coronavirus auparavant, comme un rhume. Cette découverte suggère donc que les cellules que l’on développe grâce à d’autres virus permettent de protéger contre l’infection de covid-19.