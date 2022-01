Réforme du décret Inscription: «Dans 60% des écoles, on pourra être inscrit directement», estime Caroline Désir

À lire aussi Inscriptions en secondaire: des changements à la marge dès septembre 2023

« Une règle s’applique dès à présent : celle qui concerne les écoles incomplètes depuis 3 ans. Là, l’inscription pourra se faire directement et ça réduira la période d’incertitude des parents. Dans deux tiers des écoles ça va faciliter les choses », estime la ministre.

Dans les écoles fort convoitées, l’attribution des places se fera à partir d’un indice composite calculé sur base de différents critères. La principale nouveauté tient dans la pondération de ces critères. Sous le décret actuel, la distance entre le domicile et l’école primaire a plus de poids que celle entre le domicile et l’établissement secondaire. La réforme prévoit de pondérer le premier pour en diminuer l’impact au profit du second. « Le critère de la distance domicile-école primaire a fait l’objet de beaucoup de critiques depuis 10 ans », explique Caroline Désir. « C’était celui qui avait le plus de poids, et ça handicapait parfois lourdement les parents. Donc on a inversé les pondérations, on a fortement diminué le poids de ce critère-là et c’est maintenant le premier choix des parents et la distance domicile-école secondaire qui auront le plus de poids dans le calcul de l’indice composite. »

Manque de places