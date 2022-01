Voici les nommés de la 11e cérémonie des Magritte du Cinéma

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM

Adoration de Fabrice Du Welz, produit par Vincent Tavier (Panique !)

Filles de joie de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, produit par Jacques-Henri Bronckart (Versus Production)

Les intranquilles de Joachim Lafosse, produit par Anton Iffland Stettner et Eva Kuperman (Stenola Productions)

Un monde de Laura Wandel, produit par Stéphane Lhoest (Dragons Films Productions)

Une vie démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, produit par Julie Esparbes (Hélicotronc)

MAGRITTE DU MEILLEUR PREMIER FILM

Fils de plouc de Harpo et Lenny Guit, produit par David Borgeaud et Erika Meda (Roue Libre Production)

Jumbo de Zoé Wittock, produit par Annabella Nezri (Kwassa Films)

Un monde de Laura Wandel, produit par Stéphane Lhoest (Dragons Films Productions)

Une vie démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, produit par Julie Esparbes (Hélicotronc)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Adoration : Fabrice du Welz

Les intranquilles : Joachim Lafosse

Un monde : Laura Wandel

Une vie démente : Raphaël Balboni, Ann Sirot

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM FLAMAND

Dealer de Jeroen Perceval, produit par Bart Van Langendonck et Sarah Marks (Savage Film) et coproduit par Joseph Rouschop et Valérie Bournonville (Tarantula)

La civil de Teodora Ana Mihai, produit par Hans Everaert (Menuetto) et coproduit par Delphine Tomson, Jean-Pierre et Luc Dardenne (Les Films du Fleuve)

Rookie de Lieven Van Baelen, produit par Eurydice Gysel, Koen Mortier (Czar Film) et coproduit par Jacques-Henri Bronckart (Versus Production)

The barefoot Emperor de Peter Brosens et Jessica Woodworth, produit par Peter Brosens et Jessica Woodworth (Bo Films) et coproduit par Marc-Henri Wajnberg (Wajnbrosse Productions)

MAGRITTE DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL OU ADAPTATION

Filles de joie : Anne Paulicevich

Les intranquilles : Lou du Pontavice, Pablo Guarise, Juliette Goudot, Joachim Lafosse, Chloé Léonil, Anne-Lise Morin, François Pirot

Un monde : Laura Wandel

Une vie démente : Raphaël Balboni, Ann Sirot

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM ETRANGER EN COPRODUCTION

Adam de Maryam Touzani, coproduit par Patrick Quinet (Artémis Productions)

L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania, coproduit par Annabella Nezri (Kwassa Films)

Onoda, 10.000 nuits dans la jungle d’Arthur Harari, coproduit par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions)

Titane de Julia Ducournau, coproduit par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ACTRICE

Adam: Lubna Azabal (rôle : Abla)

Adieu les cons* : Virginie Efira (rôle : Suze Trappet)

Une vie démente : Lucie Debay (rôle : Noémie)

Une vie démente : Jo Deseure (rôle : Suzanne)

Les titres de films suivis d’une « * » concernent des films non éligibles aux Magritte du Meilleur film, du Meilleur film flamand ou du Meilleur film étranger en coproduction mais dans lesquels les acteurs et actrices belges précités tiennent des rôles importants. Le Conseil d’Administration de l’Académie André Delvaux a donc souhaité vous permettre de saluer leurs performances dans ces films-là également.

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Fils de plouc : Claire Bodson (rôle : Cachemire)

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait* : Emilie Dequenne (rôle : Louise)

Titane : Myriem Akheddiou (rôle : la mère d’Adrien)

Un monde : Laura Verlinden (rôle : Agnès, l’institutrice)

Les titres de films suivis d’une « * » concernent des films non éligibles aux Magritte du Meilleur film, du Meilleur film flamand ou du Meilleur film étranger en coproduction mais dans lesquels les acteurs et actrices belges précités tiennent des rôles importants. Le Conseil d’Administration de l’Académie André Delvaux a donc souhaité vous permettre de saluer leurs performances dans ces films-là également.

MAGRITTE DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Adoration : Benoît Poelvoorde (rôle : Hinkel)

Jumbo: Sam Louwyck (rôle: Hubert)

Les intranquilles : Patrick Descamps (rôle : Patrick)

Une vie démente : Gilles Remiche (rôle : Kevin)

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ

Adoration : Fantine Harduin (rôle : Gloria)

Benedetta* : Daphné Patakia (rôle : Bartholomea)

Illusions perdues*: Salomé Dewaels (rôle : Coralie)

Un monde : Maya Vanderbeque (rôle : Nora)

Les titres de films suivis d’une « * » concernent des films non éligibles aux Magritte du Meilleur film, du Meilleur film flamand ou du Meilleur film étranger en coproduction mais dans lesquels les acteurs et actrices belges précités tiennent des rôles importants. Le Conseil d’Administration de l’Académie André Delvaux a donc souhaité vous permettre de saluer leurs performances dans ces films-là également.

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN

Des hommes : Yoann Zimmer (rôle : Bernard)

Mandibules* : Roméo Elvis (rôle : Serge)

SpaceBoy: Basile Grunberger (rôle: Jim)

Un monde : Günter Duret (rôle : Abel)

Les titres de films suivis d’une « * » concernent des films non éligibles aux Magritte du Meilleur film, du Meilleur film flamand ou du Meilleur film étranger en coproduction mais dans lesquels les acteurs et actrices belges précités tiennent des rôles importants. Le Conseil d’Administration de l’Académie André Delvaux a donc souhaité vous permettre de saluer leurs performances dans ces films-là également.

MAGRITTE DE LA MEILLEURE IMAGE

Adoration : Manuel Dacosse

Titane : Ruben Impens

Un monde : Frédéric Noirhomme

MAGRITTE DU MEILLEUR SON

Titane : Séverin Favriau, Fabrice Osinski, Stéphane Thiébaut

Un monde : Mathieu Cox, Corinne Dubien, Thomas Grimm-Landsberg, David Vranken

Une vie démente : Philippe Charbonnel, Julien Mizac, Bruno Schweisguth

MAGRITTE DES MEILLEURS DÉCORS

Les intranquilles : Anna Falguères

Titane : Laurie Colson, Lise Péault

Une vie démente : Lisa Etienne

MAGRITTE DES MEILLEURS COSTUMES

Filles de joie : Ann Lauwerys

Mon légionnaire : Catherine Cosme

Une vie démente : Frédérick Denis

MAGRITTE DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Adoration : Vincent Cahay

Ma voix t’accompagnera : Loup Mormont

Rookie : Daan

MAGRITTE DU MEILLEUR MONTAGE

Les intranquilles : Marie-Hélène Dozo

Un monde : Nicolas Rumpl

Une vie démente : Raphaël Balboni, Sophie Vercruysse

MAGRITTE DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE

#Salepute de Myriam Leroy et Florence Hainaut, produit par Annabella Nezri (Kwassa Films)

Chasser les dragons d’Alexandra Kandy-Longuet, produit par Julie Frères (Dérives)

Ma voix t’accompagnera de Bruno Tracq, produit par Benoit Roland (Wrong Men)

Petit samedi de Paloma Sermon-Daï, produit par Sébastien Andres et Alice Lemaire (Michigan Films)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

Belgium – 20 de Jean-Benoît Ugeux, produit par Jean-Benoît Ugeux (Apoptose)

Juliette the great d’Alice Khol, produit par David Borgeaud et Erika Meda (Roue Libre Production)

Maîtresse de Linda Ibbari, produit par Julie Frères (Dérives)

Mother’s d’Hippolyte Leibovici, produit par Laurent Gross (INSAS)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE FICTION

L’enfant salamandre de Théo Degen, produit par Laurent Gross (INSAS) et Vincent Canart (Atelier de Réalisation de l’INSAS)

Sprötch de Xavier Seron, produit par Guillaume Kerbusch et Laura Petrone (Angie Productions) et Julie Esparbes (Hélicotronc)

T’es morte Hélène de Michiel Blanchart, produit par Michaël Goldberg (Daylight Films) et Boris Van Gils (Formosa Productions)

Titan de Valéry Carnoy, produit par Julie Esparbes (Hélicotronc)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Amours libres d’Emily Worms, produit par Vincent Gilot (Atelier de Production de La Cambre)

Le quatuor à cornes : là-haut sur la montagne de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, produit par Arnaud Demuynck (La Boîte,… Productions)

On est pas près d’être des super héros de Lia Bertels, produit par Thierry Zamparutti (Ambiances asbl)