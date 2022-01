Le patrimoine financier des Belges stable au 3e trimestre (BNB)

Les dépôts à vue ont augmenté (+0,5 milliard d'euros), ce qui constitue un "phénomène exceptionnel au regard de la baisse saisonnière des dépôts à vue au troisième trimestre de chaque année", selon la BNB. Mais cette progression inhabituelle s'explique par la nette régression des dépôts d'épargne réglementés (-1,4 milliard d'euros). "Il s'agit de la plus forte diminution sur une base trimestrielle depuis le troisième trimestre de 2008. Elle est principalement imputable à l'annonce par une banque d'épargne de taille moyenne de l'arrêt de ses activités et à l'instauration d'un montant maximum sur les comptes d'épargne réglementés dans une grande banque depuis juillet 2021", explique encore la Banque nationale.

Les chiffres déjà disponibles pour les mois d'octobre et de novembre vont ensuite dans le sens d'une stabilisation. Ainsi, de près de 298,2 milliards d'euros en septembre, l'encours des dépôts d'épargne réglementés est remonté à plus de 298,3 milliards d'euros en octobre et à plus de 298,4 milliards d'euros en novembre.