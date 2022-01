Baromètre de la motivation: pass vaccinal, autotests, bien-être… donnez votre avis

Le Baromètre de la motivation, c’est un outil lancé par des chercheurs de plusieurs universités, francophones et flamandes (UCLouvain, ULB, UGent, KU Leuven). Il sert à mesurer la motivation des Belges dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. L’outil est fiable, notamment grâce au nombre important de personnes qui répondent aux questionnaires (qui prennent entre 15 et 20 minutes). C’est le cas des lecteurs du Soir et de Sudinfo, fidèles depuis longtemps. On en est déjà au 39e rapport de ce Baromètre.

Questions brûlantes

« Nous ciblons le dernier Baromètre sur des questions actuelles », nous explique Olivier Luminet, l’un des chercheurs de l’UC Louvain. « Comme le pass vaccinal. C’est un sujet brûlant pour le moment. Nous voulons voir notamment l’attitude des vaccinés et des non-vaccinés par rapport à ce pass vaccinal. Parce qu’on commence à constater que les personnes vaccinées se posent aussi des questions sur lui. »

Autre point d’attention des chercheurs : le bien-être. « Il y a déjà quelques signes de dégradation, entre autres chez les jeunes de 18 – 25 ans », poursuit M. Luminet. « Il faut faire attention à ça. Les recommandations que nous avons formulées n’ont toujours pas été mises en pratique. C’est peut-être dû au saupoudrage des compétences. »

Et puis, il a la question de la confiance (ou non) dans les politiques et les experts. Concernant les politiques, elle ne cesse de se dégrader et l’épisode du Codeco désastreux un peu avant Noël risque de la faire encore diminuer.

Auto-tests

Encore un thème très présent dans l’actualité : les auto-tests, dont on parle beaucoup à cause de la rentrée. « C’est aussi un nouveau thème », dit Olivier Luminet. « La mesure est simple mais elle a un certain coût. » D’où l’intérêt de demander leur avis aux Belges.

Le questionnaire sera en ligne sur les sites du Soir et de Sudinfo jusqu’à ce vendredi soir. Nos lecteurs découvriront les résultats en primeur la semaine prochaine. Lors du dernier Baromètre de la motivation, parmi les milliers de répondants, 45 % étaient des francophones. L’échantillon est donc représentatif de la population de tout le pays.