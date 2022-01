Quasi stationnaire le BEL 20 reste à la traine de ses voisins

Aperam (53,22) et Galapagos (46,26) étaient en tête avec des gains de 2,7% et 1,1% devant KBC (81,56) qui s'appréciait de 0,9%.

arGEN-X (267,70) et UCB (94,00) valaient 0,7% et 0,1% de plus que la veille, Solvay (105,90) perdant par contre 1,4%.

Proximus (17,37) et Telenet (33,16) reculaient de 0,8% et 1% alors qu'Orange Belgium (19,68) et Bpost (7,75) remontaient par ailleurs de 1,3% et 1,6%.

Ontex (7,07) et Recticel (18,20) chutaient de 3,1% et 2,8% alors que D'Ieteren (163,30) et Bekaert (44,34) progressaient de 2% et 2,3%, Kinepolis (56,00) et Econocom (3,53) de 1,5% et 2,6%, Exmar (4,43) de 4,3%.

Hyloris (17,10) et Asit (0,24) reperdaient enfin 4,5% et 4% tandis que Bone Therapeutics (0,66) et Sequana Medical (7,18) reculaient de 3,9% et 2,7%.