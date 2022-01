La performance de Stromae n’a pas laissé indifférent le patron de l’OMS: «Merci d’avoir soulevé un sujet difficile»

Coutumier des déclarations surprises et des shows qui laissent une trace, le chanteur belge revient avec un titre fort qui aborde le suicide et la santé mentale. L’homme aux millions de disques vendus a depuis lors créé une vague d’émotion et de réactions positives florissantes sur les réseaux sociaux. Artistes, journalistes, écrivains, politiciens, chacun y est allé de son impression. Mercredi matin, une personnalité étonnante que l’on voit habituellement lorsqu’on évoque la pandémie de coronavirus a félicité et remercié l’artiste belge.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé a tenu a remercié Stromae pour la sortie de son dernier morceau mais surtout pour le sujet choisi. « Merci Stromae d’avoir mis en avant e sujet difficile qu’est le suicide dans votre dernier album. C’est tellement important de demander de l’aide quand on éprouve des difficultés et de soutenir ceux qui en ont besoin », a-t-il tweeté.