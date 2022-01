Mercato: le RFC Seraing en passe de faire signer un défenseur du FC Nantes

Selon RMC Sport, Molla Wagué, le défenseur central du FC Nantes devrait s’engager avec le RFC Seraing. Le défenseur de 30 ans s’entraînait avec l’équipe réserve des Canaris depuis le début de la saison. Il serait la première recrue du mercato hivernale des Sérésiens. Le défenseur nantais va signer libre car le FCN l’a libéré de ses six derniers mois de contrat. Lui, qui a rejoint les Canaris à l’été 2020, n’aura finalement jamais réussi à s’imposer dans l’effectif nantais avec seulement huit titularisations en Ligue 1.

Selon nos informations, cette information est bel et bien vraie. Des contacts ont en effet eu lieu entre les dirigeants de Seraing et les représentants de Molla Wagué et la situation devrait se décanter dans les prochaines heures. Le Malien serait donc attendu au Pairay.