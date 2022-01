Marc Van Ranst sur le variant omicron: «La pandémie se dirige vers quelque chose proche de la grippe»

Pour Marc Van Ranst c’est la situation dans les hôpitaux qu’il faut regarder attentivement. « On y voit que le nombre de nouvelles admissions augmente très nettement, mais qu’il y a aussi beaucoup de patients qui sont admis avec le covid-19 et non pour le covid-19. Les patients atteints du variant delta sont toujours en soins intensifs, mais il y a relativement peu de nouvelles admissions. »

Au total, 1.995 personnes sont encore hospitalisées en raison du covid-19, dont 450 patients traités en soins intensifs (-11 %), selon les chiffres publiés ce mercredi matin par Sciensano. « La mortalité est également en baisse : aujourd’hui dix-huit personnes meurent par jour, il y a quelques semaines c’était quarante par jour », renchérit-il.

Avant d’ajouter que « la maladie semble donc moins grave et nous devons donc commencer à nous y adapter mentalement. C’est plus proche de ce qu’une grippe peut donner et de ce que nous pourrons voir chaque année. Le problème est le nombre d’infections qui conduisent à l’absentéisme au travail. C’est un problème plus important dans de nombreux secteurs qu’un possible problème dans les unités de soins intensifs. »

« La grippe n’est certainement pas quelque chose que nous devrions sous-estimer »

Toutefois, même si le coronavirus devait se transformer en maladie endémique proche de la grippe, Marc Van Ranst reste prudent sur ce point. « La grippe n’est certainement pas quelque chose que nous devrions sous-estimer, mais c’est quelque chose que nous connaissons. Ensuite, en tant que société, nous devons également être en mesure d’y faire face. Cela entraînera plus de décès que ce à quoi nous sommes habitués. Car nous aurons la grippe et le covid en même temps. Nous devons donc préparer nos soins de santé à cela. Nous devons nous préparer mentalement à ce que nous puissions avoir deux fois plus de morts, mais nous ne bouleverserons pas la société dans son ensemble. »