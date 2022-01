Fête à Downing Street pendant le confinement: Boris Jonhson présente ses «excuses»

«La question est simple», a souligné sur la BBC la numéro deux de l’opposition travailliste Angela Rayner pour qui, si Boris Johnson a «menti aux Britanniques, menti au Parlement et été présent à des fêtes pendant le confinement», «sa position est intenable».

Confronté à une série de révélations en fin d’année dernière sur des fêtes organisées dans les cercles du pouvoir au mépris des règles sanitaires pour lutter contre le coronavirus en 2020, Boris Johnson se trouve acculé pour dire s’il était oui ou non présent à un pot organisé le 20 mai, comme l’affirment nombre de médias britanniques.

Une trentaine ou quarantaine de personnes avaient répondu à l’invitation, selon la presse, dont le chef du gouvernement et sa fiancée Carrie qu’il a épousée peu après. A cette époque, seules deux personnes étaient autorisées à se retrouver en extérieur.

La colère gronde de plus en plus fort dans les rangs du parti conservateur, où selon les médias certains estiment que la question n’est plus de savoir si Boris Johnson va devoir quitter le pouvoir, mais quand.