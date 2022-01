John Textor, l’homme d’affaires américain, investit au RWDM

Le club a annoncé ce mercredi la venue d’un nouvel investisseur pour épauler Thierry Dailly, le président actuel du Racing White Daring de Molenbeek. Il s’agit de John Textor, un homme d’affaires américain de 56 ans, qui est d’ailleurs l’un des co-actionnaires de Crystal Palace, pensionnaire de Premier League où évolue notamment un certain Christian Benteke. Il a fait fortune dans l’industrie du cinéma et de la technologie.

L’arrivé du nouvel actionnaire ne changera rien à la direction actuelle du club au jour le jour, qui sera toujours assuré par Thierry Dailly en tant que Président et co-actionnaire du RWDM. « Nous sommes très impatients de pouvoir collaborer avec Monsieur Textor qui a une forte passion pour le football et pour le développement des jeunes talents et de l’Académie », a déclaré Thierry Dailly lors de l’annonce de cette nouvelle.