Coronavirus - Procédure de class action du SNI contre Unisono (Sabam): accord sur une conciliation

Le SNI et Unisono ont approuvé cette décision d'une procédure en conciliation lors d'une audience au tribunal de l'entreprise de Bruxelles qui s'est tenue mardi. Les premiers échanges se dérouleront dans le courant du mois de février.

"La raison de notre mobilisation est de défendre l'ensemble des indépendants et des PME des secteurs dits non essentiels qui ont été contraints de fermer pendant des mois et qui ont, malgré tout, dû notamment payer l'ensemble des frais de diffusion de musique alors qu'ils étaient fermés", retrace le SNI. "Les remises proposées par Unisono/Sabam étaient clairement insuffisantes au regard du préjudice subi par tous ces restaurants, cafés, coiffeurs ou autres bowlings ", ajoute-t-il.