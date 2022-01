Colonisation: la commission parlementaire élargit ses audiences

Chargée d’examiner le passé colonial de la Belgique, elle lance un appel ouvert à la diaspora, à la société civile et aux interlocuteurs congolais, rwandais et burundais leur demandant à quelle phase des travaux ils souhaiteraient intervenir.

La Commission spéciale chargée d’examiner le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi a déjà rendu un premier et volumineux rapport, au départ de travaux menés par un collège d’experts. Elle souhaite cependant aller plus loin encore et dans cet esprit, elle lance un appel ouvert à la diaspora, à la société civile et aux interlocuteurs congolais, rwandais et burundais leur demandant à quelle phase des travaux ils souhaiteraient intervenir et quels seraient les thèmes proposés dans ce cadre.

Il s’agirait en particulier de la phase 3 des travaux, portant sur « la reconnaissance et recherche du passé et des responsabilités », dont le rôle structurel de la monarchie et en particulier du roi Léopold II, de l’Etat belge, de l’Eglise, des entreprises.