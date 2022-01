Le Parlement s'empare du débat sur la vaccination obligatoire

Dès lors, les différentes formations politiques soumettront une liste de personnes « extérieures » (experts, associations…) qu’elles souhaiteraient voir prendre part aux auditions, organisées le plus vite possible en commission Santé. Quand ? Ce pourrait être dès la semaine prochaine si tous s’entendent rapidement sur la liste des personnes auditionnées.

Eliane Tillieux : « Les débats auront lieu en commission Santé puisqu’il s’agit avant tout d’une question de santé publique, s’agissant d’arrêter la propagation du virus, de soutenir les hôpitaux, et plus largement, il est vrai, de revenir à un vivre ensemble libre et harmonieux. Les travaux dureront jusqu’à fin février, peut-on estimer. Pour quelle conclusion ? Nous verrons s’il y a consensus au sein de la commission pour rédiger une proposition commune, ou bien si l’un ou l’autre groupe parlementaire se profilera sur son propre texte, ou si l’on préférera s’en tenir à des recommandations. Quoi qu’il en soit, la commission rédigera un rapport, et celui-ci sera, je le souhaite, soumis à l’ensemble des parlementaires pour un débat exceptionnel en plénière, un mercredi par exemple, avant fin février donc ».