MAD: la sélection de la semaine

Au regard des nouvelles mesures en vigueur, l’Orchestre philharmonique royal de Liège a finalement décidé de donner deux fois son concert de Nouvel An, les vendredi 14 et samedi 15 janvier, uniquement pour ses abonnés disposant déjà de leurs tickets (200 personnes par soirée). Les autres spectateurs devront malheureusement être remboursés. Mais ce concert sera toutefois diffusé en direct sur Musiq’3 le vendredi 14 janvier à 20 heures. Au programme : le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov, avec en soliste Nikolaï Lugansky (pour la première fois invité à Liège), ainsi que le poème symphonique Une vie de héro s de Richard Strauss, le tout dirigé par Gergely Madaras.

Bozar Next Gen

Parmi les quelques concerts maintenus cette semaine, celui de l’ensemble La Française à Bozar ce dimanche 16 janvier à 11 heures. L’ensemble interprétera le Quatuor op. 17 de Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770), violoniste à la Chambre du roi. Un concert qui fait partie de la programmation Bozar Next Generation, qui met à l’honneur de jeunes talents.

Sur le web : les coulisses de la Juilliard

Vous avez toujours rêvé de voir ce qu’il se passait dans les couloirs de la Juilliard School, prestigieuse institution américaine formant les talents de demain de la danse, de la musique et du théâtre ? C’est ce que propose Une saison à la Juilliard School, une série documentaire en six épisodes de 27 minutes actuellement disponible sur la chaîne YouTube d’Arte. Pendant un an, on y suit des élèves de l’école, à la fois en musique, en danse et en théâtre. Une plongée passionnante au cœur d’une des formations les plus complètes au monde.