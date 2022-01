David Goffin s’apprête à retrouver Andy Murray: «L’un des plus gros contreurs du circuit»

David Goffin (ATP 45) aura finalement rendez-vous avec Andy Murray (ATP 135), ce jeudi, pour une place en demi-finale du tournoi ATP 250 sur dur de Sydney, doté de 521.000 dollars. Facile vainqueur de l’Américain Dennis Kudla (ATP 109), lucky loser des qualifications, 6-2, 6-3, le Liégeois, 31 ans, a dû attendre le tout dernier match de la journée, passé minuit, pour voir le Britannique vaincre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 23), tête de série N.2 du tableau, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3.

« Cela fait un moment que je ne l’ai plus rencontré », a-t-il confié à Belga au sujet de son prochain adversaire. « On connaît Andy Murray, toutes ses qualités, la panoplie de coups qu’il possède. C’est l’un des meilleurs contreurs du circuit, et il en avait besoin, car Basilashvili est capable de jouer un tennis incroyable. Quand il frappe des deux côtés, parfois, il joue tout seul et là il n’y a rien à faire. Il faut arriver à le contrer, à ce qu’il fasse des fautes, qu’il surjoue. Murray, s’il se sent bien, a les armes pour battre énormément de joueurs ».