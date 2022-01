D1A: Seraing officialise l’arrivée de Daniel Opare

L’ancien joueur du Standard a paraphé un contrat d’un an et demi avec le club sérésien.

Oparé, qui a notamment fait les beaux jours du Standard, était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Zulte Waregem à l’issue de la saison dernière. Le latéral droit ghanéen de 31 ans, qui s’entraînait avec les Métallos depuis décembre, a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023.

« J’ai vu jouer l’équipe et il y a vraiment de la qualité. Il ne manque vraiment pas grand-chose pour atteindre l’objectif du club. Je connaissais déjà Bernier de l’Antwerp et Cissé du Standard. C’est un groupe jeune et qui a vraiment envie. Je vais essayer de leur apporter mon expérience », a lancé Oparé, qui est aussi passé, entre autres, par le Real Madrid, le FC Porto, Besiktas ou encore le FC Augsbourg et l’Antwerp.