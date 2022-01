Coronavirus - BEI: les investissements ont bien rebondi en Europe, mais des inégalités inquiètent

L'UE a permis à ses Etats membres, dès le début de la pandémie, de délier de manière exceptionnelle les cordons de la bourse pour les entreprises qui risquaient d'être mises en difficulté par la crise. Avec succès: dès le second quadrimestre de 2021, l'investissement réel était revenu au même niveau qu'en 2019, après avoir plongé. Le rétablissement, surtout porté par les investissements des gouvernements et des ménages (les entreprises, dont les investissements ont le plus chuté, restaient en dessous des niveaux de pré-pandémie à la mi-2021), a été bien plus rapide qu'après la crise financière de 2008, observe la BEI. Mais une lecture plus en détails montre des disparités dans la vitesse de la reprise, met-elle en garde. Autant de risques qu'il faut tenir à l'oeil.

"Le soutien public a été et reste crucial pour maintenir les emplois et garder les entreprises à flot durant la pandémie. Mais notre rapport montre que les vulnérabilités sociales et régionales qui existaient avant la crise exacerbent une reprise inégale et amplifient l'hétérogénéité existante", indique via communiqué le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix.

La formation brute de capital fixe (FBCF), une mesure de l'investissement, dépassait au second quadrimestre 2021 les chiffres de fin 2019 dans 20 Etats membres, mais restait en dessous pour 7 autres. La BEI s'inquiète aussi des effets de la crise sur l'emploi des plus jeunes et moins formés, qui ont été les plus touchés et risquent de se voir coincés dans des industries en déclin, surtout dans les régions à moindre revenu. La part d'entreprises investissant dans la formation a baissé, et il sera nécessaire de se concentrer sur une amélioration des compétences et la formation continue des travailleurs.

La digitalisation des entreprises est aussi un défi. Celles qui ont profité de la crise pour s'améliorer sur ce plan étaient surtout celles qui avaient déjà investi dans cette transformation, ce qui laisse de côté un gros quart des firmes, qui n'étaient pas avancées sur le plan technologique et ne se sont pas non plus améliorées avec la pandémie. Le "gap" est plus important qu'aux Etats-Unis.

L'autre grande transition actuelle, la transition verte, a été freinée par la pandémie dans les investissements, mais devrait reprendre.

Le PIB réel est entre-temps revenu à son niveau de pré-pandémie mais il reste des défis à relever, qui nécessitent aussi bien de l'investissement public que privé. Les efforts pour mobiliser cet investissement privé doivent être accrus, estime l'économiste en chef Devora Revoltella.