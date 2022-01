Arnaud De Lie, la promesse d’un grand cru

« Les sportifs professionnels issus de la province de Luxembourg sont peu nombreux mais ceux qui parviennent à l’excellence le doivent essentiellement à leur mentalité qu’ils ont façonnée dans la difficulté, voire l’isolement. Voyez Meunier et Castagne, il s’agit là de joueurs rares, dotés d’une personnalité et d’une intelligence évidentes. » Maxime Monfort résume ainsi, avec une pointe de fierté bien légitime, cette ardeur d’avance, slogan floqué d’un inévitable sanglier chère à sa province dite parfois « oubliée » où, dans l’air vivifiant et un décor de nature à l’adorer définitivement, Arnaud De Lie, 19 ans, se prépare à succéder à son directeur sportif chez Lotto en qualité de (très) jeune coureur professionnel.