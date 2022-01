John Textor, du cinéma au stade Machtens

L’homme d’affaires américain de 56 ans, qui a fait fortune dans l’industrie du cinéma et de la technologie, est aussi co-propriétaire de Crystal Palace (Premier League anglaise) et actionnaire majoritaire de Botafogo (deuxième division brésilienne).

Après plusieurs mois d’attente rythmés par des hauts et des bas, la saga sur la reprise du RWDM a enfin trouvé son épilogue. John Textor, homme d’affaires milliardaire originaire de Floride, a mis la main sur le Racing White Daring de Molenbeek, après quelques semaines de tractation avec Thierry Dailly, président du club, qui était touché par l’événement en conférence de presse. Très ému par cette nouvelle fantastique pour la famille molenbeekoise, l’homme qui a fait renaître la formation bruxelloise de ses cendres en 2014-2015, y est même allé de sa petite larme en introduisant le nouvel investisseur du RWDM. « Pour passer un cap et ne pas stagner en D1B, le club se devait de trouver un investisseur pour poursuivre et améliorer le travail effectué ces dernières saisons. Cela faisait plusieurs années que j’évoquais le souhait de trouver un investisseur adéquat pour ce projet. Et cette personne est arrivée, un peu par hasard, il y a un peu plus d’un mois.