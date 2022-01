Deux à quatre jours d'attente pour entrer dans le port d'Anvers, selon l'armateur Maersk

Les problèmes de congestion qui ont provoqué en 2021 des distorsions dans toute la chaîne logistique se poursuivent en ce début d'année 2022, écrit Maersk dans une missive adressée à ses clients. "La pandémie est présente en force et les nouvelles épidémies rendent plus difficiles les transports de marchandises", souligne l'armateur.

Pour accéder aux terminaux d'Anvers (MPET) et de la Mer du Nord, les délais sont de deux à quatre jours, selon l'armateur Maersk. Plus long, donc, qu'à Brême et Hambourg (deux à 3 jours) ou Rotterdam (1 à 3 jours), mais bien mieux que dans le port anglais de Felixstowe, où sept à dix jours de patience sont requis pour y accoster.