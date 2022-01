Le corps de Lamine Bangoura a été rendu à sa famille, trois ans après son décès

Il aura fallu trois ans et sept mois d’attente pour que Jean-Pierre et Marthe Bangoura puissent enfin se recueillir devant le corps de leur fils Lamine. Le corps du jeune homme, mort étouffé en mai 2018 lors d’un placage ventral, est resté bloqué aux pompes funèbres Benhammou depuis son décès, malgré les demandes de la famille de pouvoir l’enterrer et faire son deuil.

À côté du volet judiciaire de l’affaire (lire par ailleurs), la famille a dû attendre huit mois avant d’obtenir l’autorisation d’enterrement, après avoir essuyé le refus du juge d’instruction d’inhumer Lamine Bangoura en Guinée Conakry. La facture de la morgue s’élève alors à 8.000 euros, somme que la famille Bangoura n’a pas les moyens de payer.