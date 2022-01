Avec Opare et Wagué, le mercato de Seraing s’anime

Le président du RFC Seraing n’a pas caché qu’il y aurait du mouvement lors du mercato hivernal. Il a frappé fort ce mercredi 12 janvier. Bien conscient que l’effectif sérésien manquait de profondeur en défense, il est parvenu à enrôler deux joueurs d’expérience : Daniel Opare et Molla Wagué.

Mario Franchi, en accord avec le directeur sportif de Metz, Philippe Gaillot, et Bernard Serin, n’a donc pas laissé passer la chance de renforcer son noyau avec des joueurs d’expérience.

Dans un premier temps, il a mis la main sur l’arrière droit Daniel Opare (pour un bail de 1,5 an). Opare, c’est 143 matches de Pro League dont 40 de playoffs 1, mais aussi 19 rencontres européennes, 21 de Bundesliga… et une Coupe de Belgique conquise avec le Standard. À 31 ans, le défenseur a déjà bourlingué puisqu’il a porté les vareuses du Real Madrid, des Rouches, de Porto, de Besiktas, d’Augsbourg, de Lens, de l’Antwerp et, la saison dernière, de Zulte Waregem. 29 matches disputés, dont 27 titularisations, sous les ordres de Francky Dury. Seule une blessure au genou, fin mars dernier, est venue entacher sa saison. Une blessure dont il s’est cependant remis comme en ont témoigné ses tests physiques concluants passés fin novembre déjà.