Pourquoi le groupe Psy et Corona penche en faveur de l’obligation vaccinale

Longtemps favorables à une vaccination sur base volontaire, les experts du groupe interuniversitaire Psy et Corona développent dans une carte blanche des arguments pour l’obligation vaccinale pour tous, au vu de la situation actuelle. De leur point de vue de psychologues, ils invitent à peser les pour et les contre.

Le débat sur la vaccination obligatoire recèle de multiples aspects et il n’y a pas de réponse claire à toutes les questions. Quel est l’impact de la vaccination sur les soins de santé et sur la propagation du virus en cette période de vague omicron ? Existe-t-il une base éthique pour la vaccination obligatoire ? Comment ancrer juridiquement celle-ci et la faire respecter ? Mais aussi : existe-t-il un soutien suffisant pour une vaccination obligatoire ? Quel est l’impact d’une obligation sur le respect des mesures sanitaires, ainsi que sur le bien-être et la cohésion sociale ?