Le jeune Louis aux dents longues

Louis Vuitton, la griffe, célèbre Louis Vuitton, l’homme, né il y a 200 ans et mort il y a 130 ans. Un double anniversaire qui a donné naissance, entre autres, à un livre, une expo et un jeu vidéo.

C’est un petit gars, un ado, il a tout juste 13 ans et il marche. Est-ce qu’il a un bon sac à dos ? Un « baluchon », plutôt, écrit Caroline Bongrand. De bonnes chaussures ? On l’espère : plus de 400 kilomètres se préparent à buriner ses mollets. A quoi il pense ? A fuir, d’abord. A l’avenir, sûrement. Mais jamais – non, impossible, comment aurait-il pu ? –, à aucun moment, au fil de ce voyage qui durera deux ans, il ne se doute que son nom, dans une poignée de décennies, aura la puissance évocatrice du diamant.