Tunisie-Mali arrêté prématurément à la CAN: le sélectionneur tunisien dénonce «une décision inexplicable»

« Il nous prive pratiquement de sept ou huit minutes de temps additionnel. Sa décision est inexplicable », a dénoncé le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre.

L’arbitre zambien Janny Sikazwe « siffle la fin du match, il nous demande d’aller aux vestiaires, les joueurs font un bain de glace pendant 35 minutes et après il vient et nous demande de revenir sur le terrain ? Ça fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et je n’ai jamais vu une situation pareille », a repris le technicien. « Je n’arrive pas à comprendre comment il a pris cette décision. On va voir les décisions qui vont suivre après ».

M. Sikazwe, en charge de la rencontre, a en effet sifflé la fin du match à la 85e minute, soit cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, avant de se raviser puis de siffler une seconde fois à la 90e minute sans accorder de temps additionnel.