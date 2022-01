Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté à la traine de ses voisins européens

Dix de ses éléments étaient en baisse, Sofina (399,00) et Colruyt (37,32) abandonnant 1,43% et 1,63%. Aperam (53,94) et KBC (82,20) soutenaient par contre le BEL 20 en gagnant 4,13% et 1,66% alors que AB InBev (56,47) cédait 0,30%. Solvay (106,65) et UCB (92,70) valaient 0,74% et 1,24% de moins que la veille, arGEN-X (262,60) cédant 1,20% alors que Galapagos (46,18) remontait de 0,94%. Umicore (34,63) abandonnait 1,62%, WDP (39,50) s'appréciant de 1,39%. Proximus (17,39) et Telenet (33,30) reculaient de 0,66% et 0,60% alors que Orange Belgium (19,90) et Bpost (7,70) regagnaient par ailleurs 2,47% et 1,05%.

Ontex (7,16) et Recticel (18,24) terminaient 1,9% et 2,5% plus bas, D'Ieteren (163,20) et Bekaert (44,94) progressant par contre de 2% et 3,7%, Kinepolis (56,00) et Econocom (3,57) de 1,5% et 3,8%, Exmar (4,45) et Balta (3,46) de 4,8% et 8,1%. Advicenne (8,59) et Sequana Medical (7,18) reperdaient enfin 3% et 2,7% tandis que Nyxoah (19,72) reculait de 2,4% et Fagron (15,52) de 1,6% comme IBA (14,58).